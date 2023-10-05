В России заявили об атаке дронов: где были слышны взрывы – какие последствия

В нескольких районах граничащей с Украиной Курской области РФ утром прозвучали взрывы. Сообщается якобы об атаке дронов на объекты инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Shot".

Курская область. Фото: из открытых источников

По информации канала, неопознанные беспилотники нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области РФ. В результате ударов в районах есть отключения электричества.

Отмечается, что аварийные бригады оперативно включились в работу, электроснабжение будет вскоре восстановлено.

По информации российских пабликов, в результате взрывов на электроподстанции в Курской области РФ 67 населённых пунктов остались без света.

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