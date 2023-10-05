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В России заявили об атаке дронов: где были слышны взрывы – какие последствия

Курская область РФ осталась без света

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В нескольких районах граничащей с Украиной Курской области РФ утром прозвучали взрывы. Сообщается якобы об атаке дронов на объекты инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Shot".

В России заявили об атаке дронов: где были слышны взрывы – какие последствия

Курская область. Фото: из открытых источников

По информации канала, неопознанные беспилотники нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области РФ. В результате ударов в районах есть отключения электричества.


Отмечается, что аварийные бригады оперативно включились в работу, электроснабжение будет вскоре восстановлено.

По информации российских пабликов, в результате взрывов на электроподстанции в Курской области РФ 67 населённых пунктов остались без света.                                                                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — с конца лета явно участились, а далее осенью продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. В Курской области России участилось количество взрывов, особенно в ночное время. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит война беспилотников – к чему готовятся Украина и Россия.




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Источник: https://t.me/shot_shot/57782
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