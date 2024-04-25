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В России заявили о "первых очных переговорах": в Украине отреагировали

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг заявления Марии Львовой-Беловой о прямых переговорах с Россией по обмену детей.

25 апреля 2024, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Уполномоченная РФ по правам детей Мария Львова-Белова заявила, что Украина и Россия "осуществили первые очные переговоры" по обмену детей. На такие заявления представителя России отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который отрицает эту информацию. 

В России заявили о "первых очных переговорах": в Украине отреагировали

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

Мария Львова-Белова, на которую в Гааге выдан ордер на арест, заявила об обмене детей между Украиной и Россией.

"Мы впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной. В Украину должны уехать 29 детей, в Россию — 19", — сказала Белова, однако не объяснила, почему украинские дети были захвачены россиянами.

На слова Марии Львовой-Беловой отреагировал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он опроверг заявления российской уполномоченной по правам детей относительно очных переговоров и указал, что переговоры проходят при посредничестве Катара и дипломатов из этой страны.

"Никаких прямых переговоров с российской делегацией сегодня не происходило", – пояснил Лубинец.

Напомним, что Украина насчитала более 19 тыс. детей, которые Россия незаконно похитила с территории Украины в начале полномасштабного вторжения. За более чем два года войны переговоров при посредничестве других стран, в Украину вернулось менее 400 детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Лубинец рассказал о циничных шагах РФ, которая звонит по телефону родственникам украинских военнопленных и утверждает, что Украина якобы не хочет совершить обмен.

Также "Комментарии" писали о том, что уполномоченный по правам человека Лубинец прокомментировал новый закон о мобилизации в Украине.



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