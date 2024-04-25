В России заявили о "первых очных переговорах": в Украине отреагировали

Уполномоченная РФ по правам детей Мария Львова-Белова заявила, что Украина и Россия "осуществили первые очные переговоры" по обмену детей. На такие заявления представителя России отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который отрицает эту информацию.



Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

Мария Львова-Белова, на которую в Гааге выдан ордер на арест, заявила об обмене детей между Украиной и Россией.

"Мы впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной. В Украину должны уехать 29 детей, в Россию — 19", — сказала Белова, однако не объяснила, почему украинские дети были захвачены россиянами.

На слова Марии Львовой-Беловой отреагировал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он опроверг заявления российской уполномоченной по правам детей относительно очных переговоров и указал, что переговоры проходят при посредничестве Катара и дипломатов из этой страны.

"Никаких прямых переговоров с российской делегацией сегодня не происходило", – пояснил Лубинец.

Напомним, что Украина насчитала более 19 тыс. детей, которые Россия незаконно похитила с территории Украины в начале полномасштабного вторжения. За более чем два года войны переговоров при посредничестве других стран, в Украину вернулось менее 400 детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Лубинец рассказал о циничных шагах РФ, которая звонит по телефону родственникам украинских военнопленных и утверждает, что Украина якобы не хочет совершить обмен.

Также "Комментарии" писали о том, что уполномоченный по правам человека Лубинец прокомментировал новый закон о мобилизации в Украине.