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В России заявили, что захватили Хромовое: реакция в Украине

В Минобороны России заявили о захвате села Хромовое. В Украине не сообщают о потере населённого пункта.

сегодня, 09:23
Автор:
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Slava Kot
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Минобороны России заявило, что его силы взяли под свой контроль село Хромовое в серой зоне на востоке Украины. В Украине не делают заявлений о потере населенного пункта, однако указывают на ожесточенные бои и большие потери российских сил.

В России заявили, что захватили Хромовое: реакция в Украине

Украинские военные. Фото из открытых источников

29 ноября в Минобороны РФ заявили о захвате села Хромовое (бывшее назвал Артемовское) к западу от Бахмута. До начала вторжения в поселке проживало около тысячи человек.


Официальные сводки в Украине не упоминали о возможной потере села. Однако неофициальные источники и военные блоггеры указывают, что часть села Хромовое под контролем россиян, но отвергают заявления Минобороны о полном контроле населенного пункта.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона заявил, что после нескольких дней непогоды российские силы возобновили авиаудары и артобстрелы. По его словам, россияне в каждой волне атак отправляют около 20 бронемашин, чтобы прорвать защиту Украины. Таким образом, украинские военные отражаясь уничтожают большое количество российской бронетехники.

Военный эксперт Сергей Згурец на Espreso TV рассказал, что в настоящее время количество столкновений между украинскими и российскими солдатами находится на пике за последний месяц.

"Оккупационные войска, несмотря на колоссальные потери, пытаются оказывать давление на нашу оборону в разных направлениях", — рассказал Згурец.

Согласно данным Генштаба, потери россиян за последние сутки среди личного состава составляли 1180 человек, а общие – почти 330 тыс. Также было уничтожено 28 БМП и 13 танков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Украина не использует американские танки Abrams на фронте.

Также "Комментарии" писали, есть ли у Украины план на войну. В НАТО отреагировали на заявления о критике Залужного.



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