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В России заявили, что «тактически оставили» украинский населенный пункт

Украинские силы удачно давят на российских окупантов и заставляют пропагандистов придумывать новые сроки для ситуации на фронте.

сегодня, 09:42
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель оккупантов в Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал ситуацию с отступлением россиян из поселка Роботино, которое в конце августа деоккупировали ВСУ. Оккупант заявил о тактическом ходе русской армии.

В России заявили, что «тактически оставили» украинский населенный пункт

Коллаборант Евгений Балицкий. Фото из открытых источников

В эфире пропагандистского шоу Соловьева Евгений Балицкий рассказал, как армия РФ "тактически оставила" украинскую деревню.


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"Российская армия тактически оставили этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности полностью вкопаться, в целом нецелесообразно", — заявил Балицкий и добавил, что россияне пошли за холмы.

По словам Балицкого, поселок Роботино остался только на карте, ведь все дома были фактически уничтожены. Руководитель оккупационной администрации Запорожской области утверждает, что российские силы заняли высоты, а ВСУ находятся в низинах, устраивающих армию РФ.

Напомним, что 23 августа над Роботино был поднят украинский флаг, а 28 августа заместитель Минобороны Ганна Маляр объявила об освобождении населенного пункта. Украинская чиновница в своих отчетах указывает на постепенное и успешное продвижение сил ВСУ на юг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько населенных пунктов деоккупировала Украина за время летнего этапа контрнаступления. За первые три месяца контрнаступления ВСУ смогли освободить несколько сел в Донецкой, Запорожской областях и вышли к первой линии защиты россиян, которую также называют "линией Суровикина".

Также "Комментарии" писали, что Россия меняет свои планы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление об отмене масштабных военных учений.



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