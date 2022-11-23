В России закончились иранские дроны. Какие дальнейшие шаги РФ

Британская разведка опубликовала ежедневный отчет, согласно которому с 17 ноября Россия не нанесла ни одного удара иранским дронам. Вероятно, они кончились в армии РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twiter Минобороны Великобритании.

Иранские дроны закончились в России. Фото: из открытых источников

Россия нанесла удары по Украине используя беспилотники иранского производства из-за серьезной нехватки крылатых ракет. Такие действия РФ имели умеренный успех, ведь украинская система ПВО удачно адаптировалась и сбивает большинство иранских дронов-камикадзе.

"Россия, скорее всего, почти исчерпала свои текущие запасы, но, вероятно, будет стремиться их пополнить. Россия, вероятно, сможет покупать БПЛА из-за границы быстрее, чем производить внутри страны новые крылатые ракеты", – пишут Минобороны Великобритании.

Британцы также пишут, что российские командиры, вероятно, хотели использовать беспилотники не только для нападений по критической энергоструктуре Украины, но и наносить удары по медицинским учреждениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия и Иран достигли новых договоренностей в военном сотрудничестве. Помимо постоянных поставок дронов-камикадзе и ракет БПЛА будут производиться на территории России иранскими специалистами. Таким образом, союз между двумя странами с авторитарными режимами усиливается. Вероятно, ядерное соглашение между США и Ираном будет разорвано, ведь Россия будет предоставлять иранцам всю необходимую информацию и специалистов. Такую же цену РФ платит за иранские ракеты и дроны камикадзе.

Также "Комментарии" писали, что Иран атаковал своими беспилотниками и ракетами автономную провинцию Ирака, где проживают курды. Иранские власти заявляют, что там скрывают оппозиционеры, поддерживающие революцию в стране.

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