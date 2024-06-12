В России заканчиваются заключенные для войны в Украине: Кремль ищет человеческий ресурс в четырех странах

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Slava Kot
Россия активно ищет наемников в Африке для войны в Украине. Завербованные африканцы едут в Россию, планируя получить большие деньги, однако попадают в специальные подразделения, которые армия РФ использует как "пушечное мясо".
Наемники из Африки. Фото из открытых источников
Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что Россия усилила свои действия по вербовке в Африке и сосредоточила свою кампанию на четырех странах.
Африканцам предлагают 2-2,2 тыс. долларов за месяц войны в Украине. Однако в Кремле не планируют долго выплачивать такие средства для наемников из Африки, поэтому их формируют в новые подразделения и отправляют в самые кровавые участки на фронте в качестве "пушечного мяса".
Британская разведка подтверждает это, указывая, что Путин не хочет проводить новую волну мобилизации в России из-за негативного отношения населения, а также массового оттока специалистов из РФ во время первой мобилизации, когда страну оставило много врачей и ИТ-специалистов.
Долгое время избегать мобилизации в России удавалось привлечением заключенных в армию, в частности, в "Группу Вагнера". Как подсчитало BBC, из 48 тыс. завербованных российских заключенных 35% оказались мертвыми, ведь были использованы как "пушечное мясо".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что иностранные солдаты в украинском плену рассказали, почему ушли воевать на стороне РФ.
Также "Комментарии" писали о том, что российского командира решили наказать из-за конфликта с руководством и привязали к дереву во время обстрелов.
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