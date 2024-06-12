В России заканчиваются заключенные для войны в Украине: Кремль ищет человеческий ресурс в четырех странах

Россия активно ищет наемников в Африке для войны в Украине. Завербованные африканцы едут в Россию, планируя получить большие деньги, однако попадают в специальные подразделения, которые армия РФ использует как "пушечное мясо".



Наемники из Африки. Фото из открытых источников

Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что Россия усилила свои действия по вербовке в Африке и сосредоточила свою кампанию на четырех странах.

"Россия значительно активизировала кампанию по вербовке иностранных наемников для войны с Украиной. Речь идет о вербовке войск в Центральной Африке, в частности в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде", — пишет ГУР.

Африканцам предлагают 2-2,2 тыс. долларов за месяц войны в Украине. Однако в Кремле не планируют долго выплачивать такие средства для наемников из Африки, поэтому их формируют в новые подразделения и отправляют в самые кровавые участки на фронте в качестве "пушечного мяса".

Британская разведка подтверждает это, указывая, что Путин не хочет проводить новую волну мобилизации в России из-за негативного отношения населения, а также массового оттока специалистов из РФ во время первой мобилизации, когда страну оставило много врачей и ИТ-специалистов.

Долгое время избегать мобилизации в России удавалось привлечением заключенных в армию, в частности, в "Группу Вагнера". Как подсчитало BBC, из 48 тыс. завербованных российских заключенных 35% оказались мертвыми, ведь были использованы как "пушечное мясо".

"Учитывая, что российский пул завербованных осужденных, вероятно, достиг своего пика, Россия, вероятно, расширяет вербовку на юге планеты, чтобы избежать дополнительной мобилизации в самой России", – сообщили в британской разведке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что иностранные солдаты в украинском плену рассказали, почему ушли воевать на стороне РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что российского командира решили наказать из-за конфликта с руководством и привязали к дереву во время обстрелов.



