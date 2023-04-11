В России внедряют электронную повестку: как она будет работать

В России, в рамках создания "информационной базы воинского учета", будет внедряться электронная повестка, юридическая сила которой будет приравнена к бумажному извещению. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы думского комитета по обороне Картаполова, которого цитируют росСМИ.

Росіяни незабаром, ймовірно, отримуватимуть повістки і в електронному вигляді

По словам Картаполова, традиционные бумажные повестки сохранятся, но предлагается возможность дублировать их в электронном виде, например, через портал госуслуг. При этом повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Как отмечают в Думе, все виды повесток, которые будут присылаться военнообязанным, будут иметь одинаковую юридическую силу. К тому же, получившим повестку из военкомата военнообязанным со дня ее вручения запрещается выезд из РФ.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя данную новацию, опроверг, что она связана с предстоящей массовой мобилизацией. Он не считает, что обсуждаемые изменения об электронных повестках вызовут панику и новую волну эмиграции из РФ. Кремль заверил российскую общественность, что цифровизация системы воинского учета "должна совершенствоваться и идти в ногу с требованиями времени".

Запланировано, что новая база данных позволит минимизировать вызовы в военкомат для уточнения данных воинского учета. Согласно этим новациям, будет закреплен досудебный порядок обжалования действий военкоматов, а российским гражданам, не желающим воевать и погибать за амбиции Путина и его клики, будет грозить запрет на выезд из страны, лишение возможности управлять транспортным средством и запрет заключать сделки с недвижимостью.

Напомним, что до конца весны Россия планировала мобилизовать еще 400 тысяч человек в армию.

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявлял о желании привлечь еще 30 тысяч человек. Для этого его вербовочные пункты открылись даже в магазинах.

А в Украине прокомментировали, будут ли рассылаться повестки через "Дию".



