В России "Вагнер" вербует наемников уже в магазинах

В российских магазинах открылись вербовочные пункты ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Найманців на війну з Україною вербують вже в крамницях

Так, как сообщают "Люди Байкала", в Братске открылись мобильные пункты ЧВК. На одном из видео, которое появилось в сети, представитель "Вагнера" разговаривает с мужчиной в магазине и предлагает заполнить анкету.

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"Желание есть, способности есть, мотивация есть, можно выбирать любое направление, — объясняет он. — Никого не заставляют, всё сугубо по зову сердца. Многие испытывают страх, сомнения. Если в душе откликается — значит, это и есть твой путь".

Кроме зарплаты, россиян зазывают на войну в Украину, обещая им "премии по итогам работы", сообщают "Люди Байкала".

Центры по набору военнослужащих работают в 42 городах России, в том числе в Иркутске и Чите.

Напомним, что в ходе боев за Бахмут ЧВК "Вагнер" понесла колоссальные потери личного состава. Последнее опосредовано подтвердил и ее основатель Пригожин, опубликовав фото с телами погибших наемников, требуя от Минобороны РФ больше снарядов. Кроме того, о потерях в личном составе ЧВК говорят и сами наемники. Так, на видео, опубликованном украинскими защитниками, пленный вагнеровец говорит о том, что из его отряда в 31 человек осталось в живых трое.

— Я понимал, что это "билет в один конец" — или убьют, если повезет — ранят тебя — может доставят на "нулевую точку", — рассказывает пленный вагнеровец.



При этом, по его словам, он пришел в ЧВК, чтобы не быть изнасилованным на зоне.

После огромных потерь в "Бахмутской мясорубке" Пригожин заявил о намерении набрать еще 30 тысяч человек.

