У министра обороны русской Федерации будет новый заместитель, им оказался генерал Михаил Мизинцев. Именно Мизинцев руководил захватом украинского города Мариуполя, пострадавшего от излишне агрессивных действий россиян. Также в Мариуполе захватили украинских военных из полка "Азов" на "Азовстали". Об этом сообщает официальная страница Минобороны России в Telegram канале.

В России уволили заместителя министра обороны, теперь его заменит "мариупольский мясник". Фото с открытых источников

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу теперь будет сотрудничать с новым заместителем – Михаилом Мизинцем, вместо предыдущего генерала Дмитрия Булгакова. Увольнение Булгакова с должности замминистра обороны связывают с мобилизацией в России. По мнению российских властных структур, она происходит плохо и хаотично, что подтверждают видео из сетей.

Новый заместитель Шойгу генерал Михаил Мизинцев уже успел получить громкую фамилию — "мариупольский мясник". Именно он руководил большинством ужасающих преступлений русских войск во время оккупации Мариуполя.

Именно по указанию Михаила Мизинцева были сброшены ракеты на роддом и детскую больницу, где находились гражданские люди. Кроме того, российский генерал также велел приказ о запуске ракет на Мариупольский театр, где прятались местные жители, а перед зданием прописными буквами была надпись "ДЕТИ". Тогда под обвалами театра погибли многие украинцы.

В свою очередь генерала Булгакова, вероятно, уволили из-за последовательных поражений России на украинском фронте и проваленной мобилизации. Объявленную в среду Путиным "долевую" мобилизацию власти отдельных регионов Российской Федерации производят без всякой подготовки, хаотично и массово.

Интересно, что генерал Михаил Мизинцев учился в Киеве в 1980-х годах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ВСУ ранили российского генерала.

Также "Комментарии" писали, что выходящих на митинги против мобилизации россиян забирают в армию РФ.





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