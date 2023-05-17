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В России требуют начала второй волны мобилизации

После понесенных потерь в Украины рашисты ищут источники для продолжения войны

сегодня, 22:47
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Автор:

Константин Куликов

Рашисты, не желая прекращать войну в Украине, ищут новые ресурсы для пополнения рядов оккупационной армии. С новым заявлением по этому поводу выступил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщают "Комментарии".

В России требуют начала второй волны мобилизации

Дмитрий Рогозин

"Все же необходима вторая волна мобилизации, но, извините, мы её уже проехали, её надо было в декабре проводить. То есть, в сентябре первая, в декабре вторая, потом, видимо, в марте должна была быть третья и так далее, — заявляет рашист. — Ну не могут люди в окопах находиться под дождём, в холоде, под обстрелами уже с хроническими заболеваниями без замены и без ротации, это неправильно, так не воюют. Поэтому нужна мобилизация, нравится это или не нравится".


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Второй вариант, который предлагает рашист российскому обществу — формирование так называемой "Русской добровольческой армии" в составе Вооружённых сил России. Рогозин предлагает в ее составе собрать всех желающих воевать против Украины россиян, которые сейчас "разбросаны по фронтам".

"Получается, что все эти отряды входят в соответствующие полки, полки входят в дивизии, дивизии – в армии. Конечно, замечательно, что есть добровольцы по всему фронту, но неправильно то, что они разрознены. Мы предлагаем создать ударную добровольческую армию, у нас сейчас добровольческая бригада, надо армию создать. 45-50 тысяч человек мы наберём достаточно быстро", — заявляет Рогозин, поддерживающий войну Путина в Украине.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что потери РФ достигли грандиозной отметки

В России формируют новую армию, которую могут направить в Украину. 

А Україна втратила в Бахмуті ще одну яскраву особистість.



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