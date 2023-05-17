В России требуют начала второй волны мобилизации

Рашисты, не желая прекращать войну в Украине, ищут новые ресурсы для пополнения рядов оккупационной армии. С новым заявлением по этому поводу выступил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Рогозин

"Все же необходима вторая волна мобилизации, но, извините, мы её уже проехали, её надо было в декабре проводить. То есть, в сентябре первая, в декабре вторая, потом, видимо, в марте должна была быть третья и так далее, — заявляет рашист. — Ну не могут люди в окопах находиться под дождём, в холоде, под обстрелами уже с хроническими заболеваниями без замены и без ротации, это неправильно, так не воюют. Поэтому нужна мобилизация, нравится это или не нравится".

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Второй вариант, который предлагает рашист российскому обществу — формирование так называемой "Русской добровольческой армии" в составе Вооружённых сил России. Рогозин предлагает в ее составе собрать всех желающих воевать против Украины россиян, которые сейчас "разбросаны по фронтам".

"Получается, что все эти отряды входят в соответствующие полки, полки входят в дивизии, дивизии – в армии. Конечно, замечательно, что есть добровольцы по всему фронту, но неправильно то, что они разрознены. Мы предлагаем создать ударную добровольческую армию, у нас сейчас добровольческая бригада, надо армию создать. 45-50 тысяч человек мы наберём достаточно быстро", — заявляет Рогозин, поддерживающий войну Путина в Украине.

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