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В России снова бредят созданием 15-километровой "буферной зоны": в какую область хотят вторгнуться

Американские эксперты считают, что войска РФ могут активизировать усилия по захвату Купянска

сегодня, 08:18
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Кравцев Сергей
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Спикеры путинского режима вновь возобновили призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

В России снова бредят созданием 15-километровой "буферной зоны": в какую область хотят вторгнуться

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские специалисты отметили, что такая риторика звучит несмотря на вероятную неспособность российских военных провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе. 

В отчете говорится, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 января, что российские войска сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины.

Российские источники, воспользовавшись комментарием Пескова, призвали российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью. 

Аналитики напомнили, что российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область. ISW считает, что российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной операцией, которая потребовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, которые сосредоточены вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего — в Белгородской области. 

ISW уже оценивал, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, и что российская группировка на Купянском направлении выглядит более приспособленной для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы. Российские военные пока способны провести только тактические действия в Харьковской области.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-9-2024
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