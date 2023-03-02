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В России школу назвали именем погибшего в Украине вагнеровца

Похлопотали о переименовании "боевые товарищи" погибшего

сегодня, 11:41
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Автор:

Константин Куликов

Школу в российском Владивостоке назвали именем уничтоженного в Украине Евгения Орлова, который до широкомасштабного вторжения РФ в Украину воевал на Донбассе, в Сирии и был внесен в украинские санкционные списки, как наемник ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ВВС.

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Школе №14 во Владивостоке присвоили имя Орлова, вероятно, по протекции его "боевых товарищей", которые вместе с ним воевали в Украине, а сейчас стали местными чиновниками, сообщают журналисты.


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О самом погибшем вагнеровце известно, что воевал он снайпером-разведчиком. Участвовал в штурме Попасной. К войне относился, как к работе и не испытывал никаких моральных мучений по поводу такой "работы". Свое отношение к войне он изложил в написанной им книге:

- Ты убивал?

- Как неожиданно. Убивал. Нет — не чувствовал, нет — не жалею, нет — во сне не приходят.

Летом 2022 года наемник погиб при штурме села Берестового в Бахмутском районе Донецкой области — о его захвате "власти" самопровозглашенной ДНР заявили 20 июля прошлого года. Село, в котором находится 21 дом, рашисты пытались занять полторы недели.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объяснял переименование школ в честь погибших в Украине российских военных необходимостью "борьбы с фашизмом, неонацизмом, которые присутствуют на Украине". 

Напомним, что ранее стало известно о задержании в РФ отца девочки, которая на уроке нарисовала антивоенный рисунок. Шольц сделал решительное заявление о российском империализме. А Зеленский отреагировал на ночной удар оккупантов по Запорожью.



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