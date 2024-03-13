В России серьезные проблемы в авиации: горящих российских самолетов будет еще больше

Возгорание и падение российского самолета Ил-76 под Ивановом в РФ стало продолжением темы о том, что страна-агрессора стала терять значительно больше авиации, чем раньше. О чем это говорит? Чем Украина теперь достает российские самолеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Ил-76. Фото: из открытых источников

Россия сделает все, чтобы засекретить причины падения Ил-76

Военный обозреватель Денис Попович в эфире общенационального телемарафона заявил, что в России очень большие проблемы с авиацией.

Эксперт отметил, что в ситуации со сбитием самолета Ил-76 кроме озвученной россиянами версии о том, что птица могла залететь в один из двигателей, можно взять за основу версию неисправности этого самолета.

"Это версия. Почему он упал вряд ли мы узнаем, потому что он упал на территории РФ и они сделают все возможное для того, чтобы закрыть всю информацию о реальной ситуации относительно этого события", — отметил Попович.

Он считает, что именно неисправность самолета может быть причиной аварии.

"На мой взгляд, это может быть неисправность российского самолета, поскольку сейчас эти проблемы переживает вся авиация РФ, в первую очередь гражданская", — отметил эксперт.

С-200, из которого могли сбить А-50, – это одна из лучших разработок 60-х годов прошлого века

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "РБК-Украина" отметил, что Украина могла научиться сбивать российские самолеты с помощью "путешествующих" систем Patriot или из гибридных систем ПУ Patriot + радар от С-300 в рамках проекта FrankenSAM.

"В рамках проекта FrankenSAM к ним используют пусковые от Patriot. Можно предположить, что эти "сушки" сбивали именно таким гибридным комплексом, поскольку сигнатура локатора Patriot очень отличается от сигнатуры локатора С-300. И если россияне видели сигнатуру от радара С-300, то у них было бы меньше опасений подлетать, потому что сам по себе комплекс С-300 по ним бы не достал", — предположил он.

Он заявил, что С-200, из которого могли сбить А-50, – это одна из лучших разработок 60-х годов прошлого века, ее можно назвать комплексом, который можно транспортировать.

"Когда его начинают куда-то везти, это выглядит как целый караван — около 13 единиц разных машин. Плюс есть бетонные блоки, которые нужно подложить на ту площадку, с которой будет проводиться пуск. И чтобы зарядить ракету в пусковую, там даже прокладываются железнодорожные рельсы ", — пояснил аналитик.

Криволап рассказал, что время на развертывание такого комплекса составляет около 24 часов по советским нормативам, а время на свертывание будет примерно таким же. Поэтому он не может оперативно покинуть место пуска и скрыться.

"Поэтому чем сбивают вражескую авиацию — в частности А-50 — остается для нас тайной", – подытожил эксперт.

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