В России серьезные проблемы в авиации: горящих российских самолетов будет еще больше

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Кравцев Сергей
Возгорание и падение российского самолета Ил-76 под Ивановом в РФ стало продолжением темы о том, что страна-агрессора стала терять значительно больше авиации, чем раньше. О чем это говорит? Чем Украина теперь достает российские самолеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Ил-76. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович в эфире общенационального телемарафона заявил, что в России очень большие проблемы с авиацией.
Эксперт отметил, что в ситуации со сбитием самолета Ил-76 кроме озвученной россиянами версии о том, что птица могла залететь в один из двигателей, можно взять за основу версию неисправности этого самолета.
Он считает, что именно неисправность самолета может быть причиной аварии.
Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "РБК-Украина" отметил, что Украина могла научиться сбивать российские самолеты с помощью "путешествующих" систем Patriot или из гибридных систем ПУ Patriot + радар от С-300 в рамках проекта FrankenSAM.
Он заявил, что С-200, из которого могли сбить А-50, – это одна из лучших разработок 60-х годов прошлого века, ее можно назвать комплексом, который можно транспортировать.
Криволап рассказал, что время на развертывание такого комплекса составляет около 24 часов по советским нормативам, а время на свертывание будет примерно таким же. Поэтому он не может оперативно покинуть место пуска и скрыться.
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