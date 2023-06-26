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В России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине

Руководитель СВР РФ Сергей Нарышкин назвал еще одну цель войны в Украине.

сегодня, 15:37
Автор:
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Slava Kot
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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о необходимости "защитить" Киево-Печерскую лавру, с которой началась эвакуация религиозных экспонатов на территорию союзников Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине

Руководитель СВР РФ Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников


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Внешняя разведка РФ указывает, что Украина совместно с ЮНЕСКО договорились о вывозе ценных христианских объектов из Киево-Печерской лавры. В список внесены также святые мощи. По данным СВР РФ экспонаты будут переданы в музеи Франции, Германии, Италии и Ватикана, чтобы спасти от российской агрессии, в том числе и ракетные удары.

Однако Сергей Нарышкин считает, что эти реликвии якобы останутся в странах Запада и не вернутся в Киев. Поэтому Нарышкин считает это еще одной целью войны в Украине.

"Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, решимость довести до конца спецоперацию становится лишь более жесткой", — заявил Нарышкин.

На ситуацию с очередными угрозами России отреагировали в Минкульте Украины.

"Чем больше Лавра становится украинским, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас относительно Лавры, — защитить ее от "русского мира", — сообщили в министерстве культуры и добавили, что "все похищенное Россией придется вернуть".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в НАТО назвали очередную крупную стратегическую ошибку, которую совершил президент России Владимир Путин. По мнению генсека НАТО, бунт Пригожина является следствием российской агрессии в Украине.

Также "Комментарии" писали, что российский экспремьер Михаил Касьянов прокомментировал ситуацию с бунтом Пригожина и указал, какие это последствия будет для Путина.



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Источник: https://t.me/rian_ru/207030
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