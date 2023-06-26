В России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о необходимости "защитить" Киево-Печерскую лавру, с которой началась эвакуация религиозных экспонатов на территорию союзников Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Руководитель СВР РФ Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Внешняя разведка РФ указывает, что Украина совместно с ЮНЕСКО договорились о вывозе ценных христианских объектов из Киево-Печерской лавры. В список внесены также святые мощи. По данным СВР РФ экспонаты будут переданы в музеи Франции, Германии, Италии и Ватикана, чтобы спасти от российской агрессии, в том числе и ракетные удары.

Однако Сергей Нарышкин считает, что эти реликвии якобы останутся в странах Запада и не вернутся в Киев. Поэтому Нарышкин считает это еще одной целью войны в Украине.

"Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, решимость довести до конца спецоперацию становится лишь более жесткой", — заявил Нарышкин.

На ситуацию с очередными угрозами России отреагировали в Минкульте Украины.

"Чем больше Лавра становится украинским, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас относительно Лавры, — защитить ее от "русского мира", — сообщили в министерстве культуры и добавили, что "все похищенное Россией придется вернуть".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в НАТО назвали очередную крупную стратегическую ошибку, которую совершил президент России Владимир Путин. По мнению генсека НАТО, бунт Пригожина является следствием российской агрессии в Украине.

Также "Комментарии" писали, что российский экспремьер Михаил Касьянов прокомментировал ситуацию с бунтом Пригожина и указал, какие это последствия будет для Путина.