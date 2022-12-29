В России появилась новая атомная подлодка, способная перевозить ядерные ракеты

29 декабря в России состоялся спуск новой атомной подводной лодки "Император Александр III". В ходе видеосвязи президент России Владимир Путин дал разрешение на принятие корабля в состав ВМФ РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политического деятеля Антона Геращенко.

Атомный ракетоносец "Император Александр III". Фото из открытых источников

Подводный ракетоносец "Император Александр III" стал седьмой лодкой в рамках программы "Борей". Атомная субмарина способна перевозить 16 16 межконтинентальных баллистических ракет Булава с ядерной боеголовкой. Принятие атомной лодки состоялось 29 декабря, однако ходовые испытания "Император Александр III" начать в июне 2023 года. В рамках российского проекта "Борей" должны быть построены еще 4 подводные атомные лодки.

Антон Геращенко отреагировал на пополнение боевых единиц в русской армии и пожелал, чтобы их постигла судьба затонувшего русского флагмана.

"Желаю им скорой встречи с крейсером "Москва", – пишет украинский общественный деятель Антон Геращенко.

Ракета "Булава" — одна из самых дорогих военных программ в истории России, после ряда неудач и задержек поступившая на вооружение. Сейчас эти современные межконтинентальные баллистические ракеты используются на четырех подлодках типа "Борей", то есть на самых современных кораблях ВМФ России, где они еще проходят государственные испытания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотни иностранных моряков застряли в портах Украины.

Также "Комментарии" писали о военном союзе, который мог бы защитить Украину. И это не НАТО. В союз входят 10 стран во главе с Соединенным Королевством.

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