В России подтвердили гибель известного генерала

В России подтвердили смерть заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова, которого ВСУ ликвидировали 11 июля, ракетным ударом по базе отдыха в Бердянске. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Уничтоженный Олег Цоков

О смерти высокопоставленного российского офицера, участвующего в войне в Украине, в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия" заявил экс-командующий 58-й армии, а ныне депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Олег Гурулев.

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В передаче затронули тему обстрела оккупированного российскими войсками Бердянска ракетами Storm Shadow.

"Официальной информации от министерства обороны нет, – оговорилась телеведущая. – Но абсолютно все СМИ уже написали…"

"Да, – заявил ей в ответ генерал-лейтенант Гурулев, который после начала российского вторжения в Украину стал одним из главных военных спикеров на российском телевидении. – Причем это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там, и опять пошел воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб, этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах, и это правда".

Как отмечают журналисты Би-би-си, Гурулев подтвердил таким образом не только факт смерти Олега Цокова, но и прошлогодние сообщения украинских источников, которые в сентябре 2022 года утверждали, что генерал получил серьезное ранение.

Тем временем, экс-депутат Госдумы ошарашил заявлением: Россия тоже будет в НАТО.

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