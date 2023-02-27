В России переподчиняют войска противовоздушной обороны

ТАСС заявил о переподчинении военной ПВО командованию ПКС. Что это может означать, объясняет корреспондент Российской службы Би-би-си Павел Аксенов, пишут "Комментарии".



ПВО армии РФ будет подчиняться командованию Военно-космических сил

Переподчинение военной противовоздушной обороны (ПВО) командованию Военно-космических сил (ПКС) России – важная новость, которую пока официально не подтверждают. ТАСС сообщил об этом со ссылкой на источники, близкие к Минобороне России. Подобная реформа требует столь больших изменений в командовании вооруженными силами и их структуре, что даже в условиях войны вряд ли сможет остаться незамеченной, поэтому она либо подтвердится, либо останется на уровне слухов.

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В составе российских ПКС существует своя противовоздушная оборона, занимающаяся охраной стратегических объектов. В отличие от нее армейская ПВО защищает войска на фронте – в частности, во время боевых действий.

"Для каждого из видов ПВО строятся свои зенитные комплексы – например, передвижные "Торы" и "Панцири" на фронте принадлежат к военной ПВО, а стационарные С-300 или С-400, предположительно защищавшие авиабазу в Энгельсе во время вероятных ударов украинских дронов, были в составе ПВО ПКС", — говорит Аксенов.

У этих войск разные задачи и тактика – одни передвигаются вместе с армией, другие привязаны к защищаемым объектам. Поэтому, с одной стороны, было бы логично держать военную ПВО в подчинении армейского командования, а не передавать в ведение ПКС, принадлежащих другому виду вооруженных сил. Ведь такая реформа означала бы серьезные структурные изменения в командной вертикали армейской ПВО, у которой теперь будет новый начальник.

"Один из важных вопросов: как изменится теперь "цепь командования" – последовательность лиц и структур, по которой передается приказ? В России сухопутные силы и так сталкиваются с задержками в принятии решений, и не исключено, что в ПВО теперь их станет больше", — прогнозирует корреспондент.

Кроме того, эти изменения упрощают организацию снабжения и подготовки специалистов для армейской ПВО. Кроме того, возможно, это отразится на качестве действий ее офицеров, которые будут зависеть не от армейских начальников, не всегда хорошо понимающих задачи и возможности средств противовоздушной обороны, а от таких же специалистов.

"Доводы сторонников и противников подобной реформы во время войны против Украины, вероятно, будут похожи на споры, раздававшиеся во время передачи армейской авиации в 2000-х годах из состава сухопутных сил в состав ВВС. Тогда одни военные также жаловались на то, что в ВВС не понимают специфику работы армейской авиации, состоящей из вертолетов. Их оппоненты говорили, что авиация должна находиться в "профильном" подчинении у авиаторов", — добавляет Павел Аксенов.

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