В России переподчиняют войска противовоздушной обороны

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Моесеенко Валентина
ТАСС заявил о переподчинении военной ПВО командованию ПКС. Что это может означать, объясняет корреспондент Российской службы Би-би-си Павел Аксенов, пишут "Комментарии".
ПВО армии РФ будет подчиняться командованию Военно-космических сил
Переподчинение военной противовоздушной обороны (ПВО) командованию Военно-космических сил (ПКС) России – важная новость, которую пока официально не подтверждают. ТАСС сообщил об этом со ссылкой на источники, близкие к Минобороне России. Подобная реформа требует столь больших изменений в командовании вооруженными силами и их структуре, что даже в условиях войны вряд ли сможет остаться незамеченной, поэтому она либо подтвердится, либо останется на уровне слухов.
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В составе российских ПКС существует своя противовоздушная оборона, занимающаяся охраной стратегических объектов. В отличие от нее армейская ПВО защищает войска на фронте – в частности, во время боевых действий.
У этих войск разные задачи и тактика – одни передвигаются вместе с армией, другие привязаны к защищаемым объектам. Поэтому, с одной стороны, было бы логично держать военную ПВО в подчинении армейского командования, а не передавать в ведение ПКС, принадлежащих другому виду вооруженных сил. Ведь такая реформа означала бы серьезные структурные изменения в командной вертикали армейской ПВО, у которой теперь будет новый начальник.
Кроме того, эти изменения упрощают организацию снабжения и подготовки специалистов для армейской ПВО. Кроме того, возможно, это отразится на качестве действий ее офицеров, которые будут зависеть не от армейских начальников, не всегда хорошо понимающих задачи и возможности средств противовоздушной обороны, а от таких же специалистов.
Как писали "Комментарии" ранее, Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что президента России Владимира Путина рано или поздно убьет собственное окружение.
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