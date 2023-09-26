В России отключение света из-за атаки беспилотника по подстанции

Семь населенных пунктов Курской области России остались без электроэнергии после того, как дрон атаковал местную подстанцию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления губернатора Курска Романа Старовойта.

Беспилотник атаковал электрическую подстанцию в Курской области. Фото из открытых источников

Утром, 26 сентября, несколько беспилотников атаковали Россию и временно оккупированные территории Украины. По заявлениям официальных лиц РФ один из ударов был нанесен по электрической подстанции.

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"Утром в селе Снагость Кореновского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточены семь населенных пунктов", — заявил Старовойт.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал при взрыве на электростанции. Аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение в населенные пункты.

Напомним, что Курская область имеет общую границу с Украиной. Местные чиновники жалуются, что их регион часто подвергается атакам украинских беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за ошибки, допущенной в Кремле, СМИ смогли узнать о потерях России в Украине. Журналисты использовали данные государственных закупок похоронных венков и, таким образом, подсчитали потери личного состава армии РФ за период войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын отклонил предложение Путина. Выяснилось, что Кремль предлагал Северной Корее десятки тонн зерна из-за продовольственного кризиса в стране, однако лидер КНДР Ким Чен Ын решил не соглашаться на помощь от России, поскольку считает, что покажет слабость перед Владимиром Путиным.