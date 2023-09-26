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В России отключение света из-за атаки беспилотника по подстанции

После удачной атаки по электрической подстанции несколько населённых пунктов России остались без света.

сегодня, 12:02
Автор:
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Slava Kot
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Семь населенных пунктов Курской области России остались без электроэнергии после того, как дрон атаковал местную подстанцию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления губернатора Курска Романа Старовойта. 

В России отключение света из-за атаки беспилотника по подстанции

Беспилотник атаковал электрическую подстанцию в Курской области. Фото из открытых источников

Утром, 26 сентября, несколько беспилотников атаковали Россию и временно оккупированные территории Украины. По заявлениям официальных лиц РФ один из ударов был нанесен по электрической подстанции.


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"Утром в селе Снагость Кореновского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточены семь населенных пунктов", — заявил Старовойт.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал при взрыве на электростанции. Аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение в населенные пункты.

Напомним, что Курская область имеет общую границу с Украиной. Местные чиновники жалуются, что их регион часто подвергается атакам украинских беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за ошибки, допущенной в Кремле, СМИ смогли узнать о потерях России в Украине. Журналисты использовали данные государственных закупок похоронных венков и, таким образом, подсчитали потери личного состава армии РФ за период войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын отклонил предложение Путина. Выяснилось, что Кремль предлагал Северной Корее десятки тонн зерна из-за продовольственного кризиса в стране, однако лидер КНДР Ким Чен Ын решил не соглашаться на помощь от России, поскольку считает, что покажет слабость перед Владимиром Путиным.



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Источник: https://t.me/gubernator_46/3963
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