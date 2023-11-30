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В России остановилась стратегическая магистраль: причина

На БАМе произошел взрыв, в результате которого остановилось движение на железной дороге

сегодня, 18:48
Автор:
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Константин Куликов
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В Бурятии ночью произошел взрыв в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщают "Комментарии".

В России остановилась стратегическая магистраль: причина

На БАМе произошел взрыв

У грузового поезда, проходящего по тоннелю, загорелся вагон.


"Суспiльне" со ссылкой на источники сообщает, что это была операция СБУ совместно с местным движением Сопротивления.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, используемый Россией в том числе и для военных поставок, парализован", — рассказал собеседник "Громадське".

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 км. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она проходит примерно в 610—770 км к северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей. Большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает одиннадцать полноводных рек и проходит через 7 крупных горных хребтов. БАМ почти на 500 км короче Транссиба на участке от Тайшета до морского порта Ванино. Его стратегическим преимуществом перед Транссибом также является прохождение линии в глубине страны, на расстоянии 700—1000 км от государственной границы.

Железнодорожная магистраль, ставшая одним из самым дорогих инфраструктурных проектов в истории СССР, должна была помочь освоению природных богатств тех областей, по которым она была проложена.

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В Інтернеті кажуть, що це не основний шлях. Це черговий мікро-успіх, який зовсім не впливає на хід війни, так само, як невеличкі руйнування авто-гілки Кримського мосту, в той час, як основний вантажопотік йде ж/д-гілкою Кримського мосту. Юдей Ротенберг ще і заробляє. Пропаганда Божих шахраїв найбільш вправна в світі, про це мова і у Біблії. І приклади у Германії Гітлера і можливість виборів нашого самопроголошеного корумпованого Фюрера. Дали можливість поговорити. Але всюди йшло доповнення: 90% не підтримують виборів під час війни. Так у голові кожного створювалась думка, що тільки він один, як біла ворона, бажає позбутись цієї Хунти, а вся країна згодна до покори років з 10.


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