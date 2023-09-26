В России опубликовали видео з "погибшим" командующим флотом

Министерство обороны России опубликовало видео с заседания коллегии российского военного ведомства, на котором можно видеть командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Он принимал участие в работе по видеосвязи. О его уничтожении, вследствии ракетной атаки на штаб флота в Севастополе, ранее заявляли Силы специальных операций. Об этом сообщают "Комментарии".

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Соколов попал на видео на третьей минуте вступительного слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает DW.

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Ранее пресс-центр Силы специальных операций Украины распространил заявление, что адмирал Виктор Соколов был среди 34 российских офицеров, ликвидированных при ударе по севастопольскому штабу Черноморского флота. По данным ССО, еще 105 российских военнослужащих ранены. На следующий день, 26 сентября, после публикации видео с Соколовым, в ССО уточнили.



"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших — командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым, наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - сказано в заявлении ССО.

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