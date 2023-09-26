logo

BTC/USD

26159.07

ETH/USD

1585.38

LTC/USD

64.08

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России опубликовали видео з "погибшим" командующим флотом
commentss НОВОСТИ Все новости

В России опубликовали видео з "погибшим" командующим флотом

Про уничтожение командующего Черноморским флотом ранее сообщили Силы специальных операций Украины

сегодня, 17:35
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Министерство обороны России опубликовало видео с заседания коллегии российского военного ведомства, на котором можно видеть командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Он принимал участие в работе по видеосвязи. О его уничтожении, вследствии ракетной атаки на штаб флота в Севастополе, ранее заявляли Силы специальных операций. Об этом сообщают "Комментарии".

В России опубликовали видео з "погибшим" командующим флотом

Похоже, что Виктор Соколов жив

Соколов попал на видео на третьей минуте вступительного слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает DW.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Ранее пресс-центр Силы специальных операций Украины распространил заявление, что адмирал Виктор Соколов был среди 34 российских офицеров, ликвидированных при ударе по севастопольскому штабу Черноморского флота. По данным ССО, еще 105 российских военнослужащих ранены. На следующий день, 26 сентября, после публикации видео с Соколовым, в ССО уточнили.

"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших — командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел. Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым, наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", -  сказано в заявлении ССО.

Тем временем, Эрдоган озвучил ультиматум США – в противном случае членства Швеции в НАТО не будет. Эрдоган хочет за вступление Швеции в НАТО американские истребители F-16.

У Украины тоже могут появиться "Калибры": подробности. По информации Economist, Украина хочет получить западные аналоги крылатых ракет "Калибр" и Х-101.

А Польша в три раза увеличила закупку одного российского товара. Россия продолжает наполнять свой бюджет, экспортируя товары в разные страны ЕС, в частности в Польшу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!