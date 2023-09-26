У Украины тоже могут появиться "Калибры": подробности

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Кравцев Сергей
Украина использует крылатые ракеты для ударов по оккупантам. Однако ВСУ нуждаются и в дополнительных западных аналогах российских "Калибров" и Х-101. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".
Ракетный удар. Фото из открытых источников
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Источник в Генштабе Украины сообщил изданию, что большое изменение заключается в том, что ВСУ получили новые ракеты и разведданные.
Также представитель Генштаба ВСУ рассказал, что Украине нужны аналоги российских "Калибров" и Х-101.
Подчеркивается, что скорость, маневренность и скрытность такого вида оружия затрудняют его перехват.
Стоит отметить, "Калибр" — семейство российских крылатых ракет. Разработаны и производятся ОКБ "Новатор". Тактико-технические характеристики ракет семейства "Калибр", стоящих на вооружении Вооруженных сил России, доподлинно неизвестны. По сообщениям от 2012 года, дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям составляет 375 км, по наземным — 2600 км.
Х-101 — стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро "Радуга" (1995-2013).
Использует комбинированную систему наведения: инерциальная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, есть принципиальная возможность изменения цели, когда ракета уже находится в полете.
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