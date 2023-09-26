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У Украины тоже могут появиться "Калибры": подробности

По информации Economist, Украина хочет получить западные аналоги крылатых ракет "Калибр" и Х-101

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина использует крылатые ракеты для ударов по оккупантам. Однако ВСУ нуждаются и в дополнительных западных аналогах российских "Калибров" и Х-101. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

У Украины тоже могут появиться "Калибры": подробности

Ракетный удар. Фото из открытых источников


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"Украина также располагает новыми ракетами: постоянные потоки крылатых ракет Storm Shadow/Scalp из Великобритании и Франции, а также новую версию "Нептуна" класса "земля-земля", — говорится в материале.

Источник в Генштабе Украины сообщил изданию, что большое изменение заключается в том, что ВСУ получили новые ракеты и разведданные.

"Как только у нас есть цель и мы можем ее достичь, мы делаем именно это. Другие крылатые ракеты находятся в стадии разработки", — добавил представитель Генштаба.

Также представитель Генштаба ВСУ рассказал, что Украине нужны аналоги российских "Калибров" и Х-101.

Подчеркивается, что скорость, маневренность и скрытность такого вида оружия затрудняют его перехват.

Стоит отметить, "Калибр" — семейство российских крылатых ракет. Разработаны и производятся ОКБ "Новатор". Тактико-технические характеристики ракет семейства "Калибр", стоящих на вооружении Вооруженных сил России, доподлинно неизвестны. По сообщениям от 2012 года, дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям составляет 375 км, по наземным — 2600 км.

Х-101 — стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро "Радуга" (1995-2013).

Использует комбинированную систему наведения: инерциальная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, есть принципиальная возможность изменения цели, когда ракета уже находится в полете.

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