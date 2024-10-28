В России новый рекорд по потерям личного состава

В России новый рекорд потерь на войне в Украине за неделю – около 10,5 тыс. солдат личного состава. Это самые большие российские потери за одну неделю с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Российские военные. Фото из открытых источников

28 октября Генеральный штаб ВСУ опубликовал потери России за предыдущие сутки, которые сообщали о ликвидации 1680 человек. Таким образом, российские потери на войне в Украине с 21 по 28 октября составляют рекордные 10490 ликвидированных солдат личного состава.

Это второй раз, когда недельные потери России превышают более 10 тыс. человек. Предыдущий рекорд потерь армии РФ был установлен в период с 14 по 20 октября, когда было ликвидировано 10040 российских солдат.

Согласно показателям Генштаба ВСУ, в среднем с начала великой войны российские потери личного состава составляют 4934 человека еженедельно, или 20931 солдат армии РФ в месяц. Таким образом, украинские военные за две недели октября превысили месячник показатель потерь России на войне в Украине.

Всего с 24 февраля 2022 года на войне в Украине было ликвидировано 690 720 российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских и российских потерях военной техники за два месяца боев в Курской области. Согласно показателям аналитиков разведки на основе открытых источников, у России есть преимущество, ведь у нее меньше потерь на Курщине, чем у Украины.

Также "Комментарии" писали о потерях России и Украины на Покровском направлении. Разница в потерях военной техники составляет пять раз. Россия потеряла более тысячи бронемашин и более 500 танков.