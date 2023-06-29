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В России наказали священника за слово "мир"

Священник заменил в молитве слово "победа" на слово "мир" - его отстранили от служения

сегодня, 23:00
Автор:
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Константин Куликов
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Патриарх Русской православной церкви Кирилл запретил в служении православного священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир". Об этом сообщают "Комментарии".

В России наказали священника за слово "мир"

Патриарх Кирилл

Клирик храма в Люблине, иерей Иоанн Коваль изменил концовку фразы в "Молитве о святой Руси", которую РПЦ распространило по церквям для обязательного прочтения. Вместо фразы "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" он произносил "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир". Клирика признали виновным в "самочинии" (самоуправстве). Ему запретили вести службы "до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы".


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Однако, вслед за этим Константинопольский патриархат восстановил в сане Иоанна Коваля, а сам священник принят под омофор (перешел под юрисдикцию) константинопольского патриарха Варфоломея. Решение, принятое РПЦ, объявлено неканоничным и принятым исходя не из церковных, а из политических соображений.  Синод Константинопольской церкви счел, что причиной преследования священника стало его отношение к войне РФ в Украине, отмечает "Коммерсант".

В свою очередь, решение Константинопольского патриархата в РПЦ назвали пропагандистской акцией, противоречащей канонам.  

Напомним, что патриарх Кирилл и РПЦ неоднократно открыто поддерживали войну России против Украины.

Тем временем, Путин в Дербенте удивил своим поведением.

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