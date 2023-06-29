Российского гауляйтера приговорили к длительному сроку

Бывший нардеп от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгений Балицкий, который на момент широкомасштабного вторжения РФ занимал должность заместителя председателя Запорожского областного совета, а впоследствии получил пост оккупационного "губернатора Запорожской области", приговорен к 15 годам лишения свободы. Заочно. В настоящее время он находится на оккупированной территории и помогает рашистам. Об этом сообщают "Комментарии".

Сальдо, Балицкий, Путин, Пушилин и Пасечник в Кремле,30 сентября 2022 года

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба СБУ.

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"Установлено, что бывший нардеп от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Балицкий в начале полномасштабного вторжения РФ одним из первых публично поддержал российских оккупантов, — сообщает СБУ. — После этого захватчики назначили его гауляйтером на захваченной территории южного региона. Чтобы заставить работников местного самоуправления признать "полномочия" коллаборанта, рашисты угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заточили в российские застенки, где потерпевших подвергали жестоким пыткам".

Следует отметить, что Балицкий участвовал в организации псевдореферендума о присоединении Запорожской области к РФ. А 30 сентября 2022 года принимал участие в "торжественном" мероприятии в Кремле, где он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России.

В преддверии вторжения РФ в Украину Балицкий, в качестве заместителя председателя облсовета, принимал участие в закрытом совещании под руководством председателя Запорожской ОГА по принятым мерам для противостояния вероятному вторжению.

Тем временем, российские военные отказались выполнять приказ.

В России сообщили, сколько украинских детей получили в РФ "предварительную опеку".

А в Европе есть первые страны, которые против предоставления Украине гарантий безопасности.

