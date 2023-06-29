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Украинские разведчики рассказали об открытой войне между ФСБ и Минобороны РФ: чем все закончится

Война между ФСБ и Минобороны РФ началась, потому что Путин ослаб

сегодня, 21:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Между российскими силовыми ведомствами, так называемыми башнями Кремля, началась необъявленная война. Как информируют в ГУР, противостояние между представителями обоих силовых ведомств – ФСБ и Минобороны начинает входить в активную фазу.

Украинские разведчики рассказали об открытой войне между ФСБ и Минобороны РФ: чем все закончится

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война (фото из открытых источников)

Как комментирует РБК-Украина сотрудник ГУР МО Андрей Черняк, возможны и физические уничтожения в ходе этой открытой войны.


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"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон", — подчеркнул представитель ГУР.

Как утверждает Андрей Черняк, в среде представителей российских элит уже давно существует мнение, что Владимир Путин теперь слаб. Теперь, пользуясь этим, они хотят иметь для себя власть.

"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу", — подытожил представитель ГУР.

По сообщению британского издания Financial Times, высокопоставленного генерала российской армии Сергея Суровикина задержали за хорошие отношения с руководителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который в конце прошлой недели устроил военный бунт с маршем в российскую столицу.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", — утверждают британские журналисты, ссылаясь максимум на троих информаторов.

Как информирует Reuters, руководитель штаба российских Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов не появился ни на людях, ни в эфире государственного телевидения после подавленного в субботу бунта, когда глава вагнеровцев Евгений Пригожин потребовал выдачу  Герасимова. Об генерале также не упоминают в пресс-релизе оборонного Министерства с 9 июня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на возможный арест российского генерала Суровикина



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