В России начали формировать агитационные бригады для поддержки войны

В России начали формировать агитационные бригады из артистов разных жанров, которые должны развлекать российских мобилизованных, раненых военных в госпиталях и способствовать "общему делу". Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW .

Російські артисти будут агітувати за війну

По словам Ольги Любимовой, создание агитбригад будет производиться совместно с министерством обороны России.

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"Где-то нужно ребят на реабилитации посетить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы", — заявила она.

Ранее сообщалось о том, что по указанию администрации президента РФ в лагеря, где находились мобилизованные, были направлены агитационно-пропагандистские бригады для поднятия "боевого духа" российских мобилизованных.

28 сентября было объявлено о создании самой известной из подобных групп – агитбригады "Русского радио". В ее состав должны войти группы "Земляне", Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина и другие. С тех пор агитбригада успела выступить в военном госпитале, воинской части, на мобилизационном пункте и других местах.

В это же время Украина готовится к контрнаступлению. По мнению экспертов, оно может состояться в течение 30-60 дней. А США отправили в Европу самолет "судного дня" — E-6B Mercury. Он имеет статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США. Именно поэтому его называют самолетом "судного дня". Он прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

