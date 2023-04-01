В России мобилизация под угрозой из-за материальных недостатков

За 400 дней войны Российская Федерация потеряла в Украине более 200 тыс. россиян убитыми и ранеными. На этом фоне начали появляться сообщения о новой "волне" мобилизации в 400 тыс. человек, но обеспечить новых солдат защитой и оружием возможностей не будет. Об этом в Телеэфире рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.



РФ не сможет обеспечить 400 тыс. новых солдат защитой и оружием

“Мобилизационный резерв Российской Федерации – подготовлен – около 1 млн 500 тыс. человек. Мобилизационный резерв общий – около 10 млн. Поэтому цифра в 400 тыс. выглядит более-менее реально. Но уже есть заявления российской стороны, что будут призваны не более 150 тыс. человек через материально-техническое обеспечение”, — сказал аналитик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Военный эксперт напомнил, что в результате первой "волны" так называемой частичной мобилизации лавы российской армии пополнилось 320 тыс. солдат. Однако он подчеркнул, что хотя призвать-то и смогли, однако обеспечить, например, средствами индивидуальной защиты или стрелковым оружием не получилось.

“Смогли ли подготовить эти 320 тыс.? Ответ более чем очевиден, когда появляется видео из-под Авдеевки, где россияне жалуются, что целой роте не выдали саперные лопатки, которые на войне иногда имеют больший вес, чем автоматы. И здесь оказывается, что 30% стрелкового оружия, которое выдают частично мобилизованным, в технически неисправном состоянии”, — рассказал он.

Снегирев добавил, что аптечки и бронежилеты у российских мобилизованных отсутствуют вообще.

“То есть, даже если Россия призовет 400 тыс. обеспечить и подготовить их возможности нет. Речь идет о фактически "мясных призывах": одноразовых солдат, которых бросят на передовую и время пребывания их в окопах будет максимум 2-3 дня", — пояснил он. Эксперт также обратил внимание, что российские оккупанты используют устаревшие снайперские винтовки Драгунова (СИД) и даже винтовки Мосина. Появляется и видео с поставками танков Т-55 в Украину. И на этом фоне звучат оптимистичные заявления российской стороны, в частности руководства "Уралмашзавода", о том, что, оказывается, танки 1955 года смогут успешно противостоять "Леопардам" (Leopard) и "Абрамсам" (Abrams). Как говорится, посмотрим”, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, "Комментарии" писали, что в РФ будут делать все, чтобы решать вопросы с войной до президентских выборов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что российский империализм застрял у изголовья россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.

Читайте на сайте "Комментарии" — при каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну.