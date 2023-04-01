В России мобилизация под угрозой из-за материальных недостатков

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Моесеенко Валентина
За 400 дней войны Российская Федерация потеряла в Украине более 200 тыс. россиян убитыми и ранеными. На этом фоне начали появляться сообщения о новой "волне" мобилизации в 400 тыс. человек, но обеспечить новых солдат защитой и оружием возможностей не будет. Об этом в Телеэфире рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
РФ не сможет обеспечить 400 тыс. новых солдат защитой и оружием
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Военный эксперт напомнил, что в результате первой "волны" так называемой частичной мобилизации лавы российской армии пополнилось 320 тыс. солдат. Однако он подчеркнул, что хотя призвать-то и смогли, однако обеспечить, например, средствами индивидуальной защиты или стрелковым оружием не получилось.
Снегирев добавил, что аптечки и бронежилеты у российских мобилизованных отсутствуют вообще.
“То есть, даже если Россия призовет 400 тыс. обеспечить и подготовить их возможности нет. Речь идет о фактически "мясных призывах": одноразовых солдат, которых бросят на передовую и время пребывания их в окопах будет максимум 2-3 дня", — пояснил он.
Эксперт также обратил внимание, что российские оккупанты используют устаревшие снайперские винтовки Драгунова (СИД) и даже винтовки Мосина.
Появляется и видео с поставками танков Т-55 в Украину. И на этом фоне звучат оптимистичные заявления российской стороны, в частности руководства "Уралмашзавода", о том, что, оказывается, танки 1955 года смогут успешно противостоять "Леопардам" (Leopard) и "Абрамсам" (Abrams). Как говорится, посмотрим”, — подытожил Дмитрий Снегирев.
Напомним, "Комментарии" писали, что в РФ будут делать все, чтобы решать вопросы с войной до президентских выборов.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что российский империализм застрял у изголовья россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.
Читайте на сайте "Комментарии" — при каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну.
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