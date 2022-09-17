В России мобилизация идет полным ходом: в США рассказали, как Кремль обманывает россиян

Руководство России снова хитрит в вопросе отправки живой силы на войну в Украину. Всеобщей мобилизации в Кремле боятся, как огня, поэтому приняли решение скрыть факт мобилизации за четким указанием для российских администраций провести в регионах призыв к "самомобилизации". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По заключению института, российские административные чиновники объединяются вокруг призыва лидера Чечни Рамзана Кадырова к "самомобилизации" на местном уровне, чтобы придать дополнительные силы российским военным.

16 сентября мэрия Владивостока подтвердила, что городская администрация рассылает письма мужчинам в возрасте от 25 до 63 лет, имеющим опыт военной службы и службы в запасе, а также состоящим на военном учете в местном военном комиссариате во Владивостоке с приглашением присоединиться к БАРС. (боевой армейский резерв страны) или так называемых добровольческих подразделений "Тигр" (морская пехота).

Мэрия подчеркнула, что "каждый получатель принимает собственное решение". Российские вербовщики, вероятно, преследуют цель сбить получателей с толку, чтобы они подумали, что были формально и юридически призваны; на самом же деле письма лишь приглашение обсудить волонтерство.

Заявление Владивостока указывает на то, что российское муниципальное руководство может ощущать давление со стороны федеральных властей на создание определенного количества "добровольческих батальонов".

Другие местные лидеры объявили о новых батальонах в поддержку призыва Кадырова. Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил, что Киров сформировал свой второй добровольческий батальон под названием "Широнин" и заявил, что областной добровольческий батальон "Вятка" уже воюет в Украине.

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