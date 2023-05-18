В России хотят запретить увольнение чиновников, пока продолжается "специальная военная операция"

Об этом говорится в возведении Министерства обороны Великобритании , передает портал "Комментарии".



Чиновники России. Иллюстративное фото

Данный запрет будет касаться представителей администрации президента, силовиков и региональных чиновников. По данным британской разведки, запреты будут соблюдаться, прибегнув к провокациям. Прогнозируется, что тем лицам, которые уйдут в отставку, выдвинут сфабрикованные уголовные обвинения. Сейчас многие российские чиновники в частных кругах скептически высказываются по поводу войны и часто испытывают стресс, будучи причастны на работе к проблемному аппарату военного времени.

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"Помимо того, что власти озабочены пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, они также, вероятно, пытаются предотвратить любое впечатление поражения и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", — отмечают в Министерстве обороны Великобритании.

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