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В России хотят запретить увольнение чиновников, пока продолжается "специальная военная операция"

Никаких увольнений: в Кремле намерены запретить высокопоставленным должностным лицам уходить с должностей, пока не закончится война против Украины

сегодня, 10:50
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом говорится в возведении Министерства обороны Великобритании , передает портал "Комментарии".

В России хотят запретить увольнение чиновников, пока продолжается "специальная военная операция"

Чиновники России. Иллюстративное фото

Данный запрет будет касаться представителей администрации президента, силовиков и региональных чиновников. По данным британской разведки, запреты будут соблюдаться, прибегнув к провокациям. Прогнозируется, что тем лицам, которые уйдут в отставку, выдвинут сфабрикованные уголовные обвинения. Сейчас многие российские чиновники в частных кругах скептически высказываются по поводу войны и часто испытывают стресс, будучи причастны на работе к проблемному аппарату военного времени.


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"Помимо того, что власти озабочены пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, они также, вероятно, пытаются предотвратить любое впечатление поражения и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", — отмечают в Министерстве обороны Великобритании.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Из-за вооруженной агрессии России, мобилизация в Украине продлена до 18 августа 2023 года. В этот период военнообязанным мужчинам могут вручать повестки . Это может произойти в любом общественном месте, отмечают в Минобороны.

Напомним, "Комментарии" писали, — В Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак В Госдуме РФ выдвинули предложение обучать бродячих собак "разным навыкам" и отправлять их на фронт.

Читайте на сайте "Комментарии", — Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию из-за активизации российских обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в вечернем видеообращении.



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