В России фермеры выходят на акции протеста в приграничных с Украиной областях: подробности

В России неизвестные уничтожают технику строительных батальонов, которые строят укрепления на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Граница Украины и России. Фото: из открытых источников

По данным местного подполья, коммерческие структуры Курской области у которых принудительно забирают строительную технику, требуют от правительства денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы, ведь партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.

Фермеры, которые входят в состав Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Рыльском районе Курской области, протестуют против уничтожения их сельскохозяйственных земель.

В частности, в селе Старая Николаевка в приграничье с Сумской областью, Россия активно строит опорные пункты на черноземах фермеров. При этом земля становится непригодной к дальнейшему использованию. Фермеры передали фото укреплений оккупантов на собственной земле.

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