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В России фермеры выходят на акции протеста в приграничных с Украиной областях: подробности

В России уничтожают технику, которая строит укрепления на границе с Украиной

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России неизвестные уничтожают технику строительных батальонов, которые строят укрепления на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В России фермеры выходят на акции протеста в приграничных с Украиной областях: подробности

Граница Украины и России. Фото: из открытых источников

По данным местного подполья, коммерческие структуры Курской области у которых принудительно забирают строительную технику, требуют от правительства денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы, ведь партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.


Фермеры, которые входят в состав Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Рыльском районе Курской области, протестуют против уничтожения их сельскохозяйственных земель. 

В частности, в селе Старая Николаевка в приграничье с Сумской областью, Россия активно строит опорные пункты на черноземах фермеров. При этом земля становится непригодной к дальнейшему использованию. Фермеры передали фото укреплений оккупантов на собственной земле. 

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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-rosiyi-aktyvno-znyshhuyut-tehniku-yaka-buduye-ukriplennya-na-kordoni-z-ukrayinoyu/
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