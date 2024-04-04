В РФ заявляют, что Франция готова начинать мирные переговоры по Украине: Париж отреагировал

В стране-агрессоре после телефонных переговоров министра обороны Сергея Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню заявили, что Париж выразил готовность вести диалог по Украине или обсуждать возможные мирные переговоры. Франция такое заявление отрицает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Франция и Россия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что спустя два года после вторжения Москвы в Украину Министерство обороны России заявило, что в разговоре между министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и его российским коллегой Сергеем Шойгу "была отмечена готовность к диалогу по Украине".

По его словам, отправной точкой для дискуссий могли бы стать переговоры 2022 года между Россией и Украиной в Турции, которые закончились безрезультатно.

"Это неправда. Мы ни разу не демонстрировали готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-либо подобному", — заявил источник во французском правительстве.

Во французском отчете о встрече, первой с октября 2022 года и инициированной Парижем, говорится, что разговор шел о повышенной террористической угрозе после нападения в Москве, ответственность за которое взяла на себя ИГИЛ-К, филиал "Исламского государства".

В российском заявлении также говорится, что любая идея проведения встречи в Швейцарии по достижению мира в Украине "бессмысленна", если в ней не будет участвовать Россия. Киев предложил провести "всемирный саммит", но заявил, что Россия не будет приглашена.

Стоит отметить, франко-российские отношения ухудшились в последние месяцы, когда Париж усилил свою поддержку Украины, включая подписание двустороннего долгосрочного соглашения по безопасности и обещание отправить больше крылатых ракет дальнего радиуса действия.

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