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Министр обороны Франции провел откровенный разговор с Шойгу: о чем шла речь

Разговор двух министров состоялся впервые за 1,5 года

сегодня, 07:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министры обороны Франции Себастьян Лекорню и России Сергей Шойгу поговорили по телефону. Важно учесть, что это их был первый разговор с октября 2022 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde", цитируя коммюнике французского Министерства обороны.

Министр обороны Франции провел откровенный разговор с Шойгу: о чем шла речь

Министры обороны Франции Себастьян Лекорню и России Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Переговоры касались прежде всего теракта в концертном зале в Подмосковье.

Отмечается, что Лекорню осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта "Исламским государством", и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.

"Он подтвердил, что Франция не владеет никакой информацией, которая позволяла бы установить связь между этим терактом и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую инструментализацию (этого события)", – говорится в коммюнике.

Также Себастьян Лекорню выразил осуждение продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины, и заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой, отметив, что информация у французской разведки и партнеров указывает на ИГИЛ. Он также сообщил, что тот же самый филиал группировки "Исламское государство", который взял ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершил несколько попыток атак на территории Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже в апреле Франция якобы отправит в Украину 1500 своих военных. Такую информацию во время брифинга озвучила спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.




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