В РФ заявили об атаке украинских морских беспилотников на корабли ЧФ

Минобороны РФ заявило, что ночью 1 августа украинские войска якобы атаковали морскими дронами патрульные корабли Черноморского флота в 340 км на юго-запад от Севастополя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram.

Атака украинских морских дронов на корабли ЧФ. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", — говорится в официальном сообщении ведомства Шойгу.

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Оккупанты заявили, что якобы отразили атаку и якобы уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ.

Сообщается, что корабли российских захватчиков "продолжают выполнять поставленные задачи".

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