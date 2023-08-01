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В РФ заявили об атаке украинских морских беспилотников на корабли ЧФ

По версии россиян, ВСУ тремя морскими безэкипажными катерами атаковали патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота

сегодня, 11:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Минобороны РФ заявило, что ночью 1 августа украинские войска якобы атаковали морскими дронами патрульные корабли Черноморского флота в 340 км на юго-запад от Севастополя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram.

В РФ заявили об атаке украинских морских беспилотников на корабли ЧФ

Атака украинских морских дронов на корабли ЧФ. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", — говорится в официальном сообщении ведомства Шойгу.


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Оккупанты заявили, что якобы отразили атаку и якобы уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ.

Сообщается, что корабли российских захватчиков "продолжают выполнять поставленные задачи".

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити".                                                                                                                                                                                                                          

Также издание "Комментарии" сообщало - Украина вошла в август – последний месяц лета-2023, очередной месяц войны, развязанной Россией против нашей страны. Войны, которая всё чаще бьет по самой РФ. Но которую она, увы, не собирается заканчивать. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" августовскими ожиданиями касательно ситуации на военных, внутриполитических и внешнеполитических фронтах.




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Источник: https://t.me/mod_russia/28832
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