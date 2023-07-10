В РФ заявили об атаке дронов и ракет на Крым: подробности

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Кравцев Сергей
В России заявляют якобы об атаке ракет на Керченский мост и аэродром в Ростовской области. Также якобы были уничтожены дроны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Крымский мост. Фото: Getty Images
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Кроме того, по данным Telegram-канала Shot, поздним вечером также в Крыму были сбиты два беспилотника. В частности, БПЛА были уничтожены в начале 23:00 над территорией Кировского района временно оккупированного Крыма.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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