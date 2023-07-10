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В РФ заявили об атаке дронов и ракет на Крым: подробности

Россияне заявляют об атаке на Крымский мост и аэродром

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России заявляют якобы об атаке ракет на Керченский мост и аэродром в Ростовской области. Также якобы были уничтожены дроны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В РФ заявили об атаке дронов и ракет на Крым: подробности

Крымский мост. Фото: Getty Images

"Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области", — пишут "РИА Новости", цитируя начальника главного штаба ВКС РФ Виктора Афзалова.


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Кроме того, по данным Telegram-канала Shot, поздним вечером также в Крыму были сбиты два беспилотника. В частности, БПЛА были уничтожены в начале 23:00 над территорией Кировского района временно оккупированного Крыма.

"Обломки аппаратов сейчас ищут оперативные службы, предварительно никто не пострадал, повреждений на земле нет", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможны ли переговоры с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: ответ президента Зеленского.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/208381
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