В РФ заявили о попытке прорыва диверсантов из Украины: подробности

В России снова привиделись "украинские диверсанты". По версии РФ в ночь на 6 мая "украинская ДРГ" якобы пыталась зайти на территорию Белгородской области со стороны деоккупированного Волчанска на Харьковщине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет один из российских Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне уверяют, что российские пограничники "отбили атаку" и в регионе "все спокойно".

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"Источник: группа диверсантов сегодня ночью пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. ДРГ подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска, но наши пограничники отбили атаку. Сейчас всё спокойно", – пишет паблик.

Также было опубликовано видео, снятое ночью, на котором слышны звуки, напоминающие перестрелку, также видны вспышки.

Впоследствии в одном из ресурсов, принадлежащих владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину уточнили, что "бой" с "диверсантами" якобы происходил на территории Харьковской области. Пропагандисты также сгустили краски, заявив, что в ходе боя использовалась также бронетехника.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.



