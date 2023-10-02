В РФ сорвано производство ракет Х-59: в ГУР раскрыли детали

В России сорван процесс производства ракет Х-59 различных модификаций из-за прицельного удара по Смоленску, о котором росСМИ сообщали 1 октября. Как передает портал "Комментарии", в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что в этот день дронами накрыли местный авиационный завод – 3 из 4 БПЛА точно ударили в цель.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", — говорится в сообщении.

По информации украинской разведки, в результате атаки производственные мощности Смоленского авиационного завода получили значительные повреждения.

В ГУР напомнили, что ракета Х-59 – это российская боеголовка класса "воздух-земля". Это ракетой россияне могут достать цели на расстоянии 280 км расстояния. Именно с помощью этого оружия российская армия чаще всего наносит удары по военных и гражданских объектах в Украине.

Этими ракетами страна-агрессор больше всего терроризирует те области, которые непосредственно находятся близко к российской границе или к фронту. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, отметили у Буданова.

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