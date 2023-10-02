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В РФ сорвано производство ракет Х-59: в ГУР раскрыли детали

1 октября БПЛА атаковали завод, который занимался производством ракет

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России сорван процесс производства ракет Х-59 различных модификаций из-за прицельного удара по Смоленску, о котором росСМИ сообщали 1 октября. Как передает портал "Комментарии", в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что в этот день дронами накрыли местный авиационный завод – 3 из 4 БПЛА точно ударили в цель. 

В РФ сорвано производство ракет Х-59: в ГУР раскрыли детали

Ракеты. Фото: из открытых источников

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", — говорится в сообщении. 


По информации украинской разведки, в результате атаки производственные мощности Смоленского авиационного завода получили значительные повреждения.

В ГУР напомнили, что ракета Х-59 – это российская боеголовка класса "воздух-земля". Это ракетой россияне могут достать цели на расстоянии 280 км расстояния. Именно с помощью этого оружия российская армия чаще всего наносит удары по военных и гражданских объектах в Украине. 

Этими ракетами страна-агрессор больше всего терроризирует те области, которые непосредственно находятся близко к российской границе или к фронту. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, отметили у Буданова.

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Источник: https://t.me/c/1356349800/356296
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