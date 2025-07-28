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В РФ решили удвоить благодарность КНДР за помощь в войне: что теперь получает Пхеньян

Россия стала передавать КНДР больше оружия

28 июля 2025, 16:23
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Кравцев Сергей

Россия активно передает Северной Корее современное вооружение и помогает в производстве снарядов и ударных дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины (СВР).

В РФ решили удвоить благодарность КНДР за помощь в войне: что теперь получает Пхеньян

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Отмечается, что РФ и Северная Корея продолжают укреплять военно-техническое сотрудничество. В частности, Москва передает Пхеньяну современное вооружение, включая танки, артиллерию и беспилотники, а также усиливает противовоздушную оборону КНДР.

Помимо этого, в разведке рассказали, что Северная Корея получает ракеты и боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-27.

Кроме того, Москва обеспечивает КНДР доступ к электронике, ракетным технологиям, оборудованию для выработки газа из угля и газовым турбинам. В разведке также сообщили, что Москва помогла Пхеньяну в строительстве новых заводов по производству снарядов и дронов. Также северокорейские рабочие проходят стажировку на заводе по сборке "Шахедов" в Алабуге. Есть данные и о поставках Пхеньяну горюче-смазочных материалов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на огромные потери в первые месяцы участия в войне против Украины Северная Корея "значительно" улучшила возможности своей армии. Согласно оценке украинской разведки, северокорейские военные усовершенствовала точность своих баллистических ракет, разработали возможности ведения войны с помощью беспилотных летательных аппаратов и ускорили производство современного оружия с помощью ведущих ученых РФ. Об этом пишет "The Times".




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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/yaku-zbroiu-ta-tekhnolohii-rosiia-peredaie-pivnichniy-korei-detali-vid-zovnishnoi-rozvidky
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