Диалога с другом Кимом не получилось: какое решение приняли США по КНДР

Министерство финансов США в четверг наложило санкции на одно юридическое и три физических лица, которых обвинили в создании схемы по переправке средств Северной Корее в обход санкций. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Санкции США были наложены на северокорейскую компанию Korea Sobaeksu Trading Company и трех ее представителей, которые участвовали в обходе санкций США и ООН.

Они, как утверждает Минфин США, пытались тайно получить доходы для власти КНДР, "в частности через мошеннические схемы с использованием работников сферы ИТ".

"КНДР полагается на подставные компании, такие как Korea Sobaesku Trading Company, и ключевых посредников для закупки материалов и получения доходов для незаконных ядерных и баллистических ракетных программ режима", – прокомментировал представитель ведомства Брэдли Смит.

Параллельно Министерство юстиции США сегодня объявило обвинения семерым гражданам КНДР за уклонение от санкций, а Государственный департамент объявил о вознаграждении в размере от 500 тысяч до 7 миллионов долларов за информацию, которая позволит задержать злоумышленников.

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Также издание "Комментарии" сообщало – диктаторский режим Ким Чен Ына приостановил доступ иностранцев к недавно открытому пляжному курорту на восточном побережье страны. Решение может быть связано с недавним визитом в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в материале "Bloomberg".



