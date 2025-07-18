Северная Корея выдала странный запрет иностранцам после визита Лаврова в страну

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Кравцев Сергей
Дикторский режим Ким Чен Ына приостановил доступ иностранцев к недавно открытому пляжному курорту на восточном побережье страны. Решение может быть связано с недавним визитом в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что Национальное управление туризма КНДР сообщило, что курортная зона Вонсан-Кальма, которая начала работу в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей.
Причины ограничения доступа иностранцев остаются неясными, но они совпали с недавним визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время встречи со своим коллегой он заявил, что Россия сделает "все возможное" для расширения потока российских туристов в Северную Корею.
В то же время, некоторые аналитики допускают, что причиной запрета для туристов может быть незавершенное строительство объекта.
Отмечается, что пляжный курорт Вонсан-Кальма – один из любимых проектов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. У него есть частная резиденция на побережье, и он часто лично посещал строительную площадку для контроля за выполнением работ.
По данным государственных СМИ, курорт вмещает около 7000 гостевых номеров. На его территории размещены роскошные отели и частные виллы, открыт аквапарк и аэропорт.
В Bloomberg отметили, что туризм является ключевым источником доходов для режима Ким Чен Ына, который находится под санкциями. С момента смягчения пограничных ограничений, связанных с пандемией, страна разрешает въезд лишь небольшому количеству туристов из России.
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