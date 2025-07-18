Северная Корея выдала странный запрет иностранцам после визита Лаврова в страну

Дикторский режим Ким Чен Ына приостановил доступ иностранцев к недавно открытому пляжному курорту на восточном побережье страны. Решение может быть связано с недавним визитом в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Национальное управление туризма КНДР сообщило, что курортная зона Вонсан-Кальма, которая начала работу в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей.

Причины ограничения доступа иностранцев остаются неясными, но они совпали с недавним визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время встречи со своим коллегой он заявил, что Россия сделает "все возможное" для расширения потока российских туристов в Северную Корею.

В то же время, некоторые аналитики допускают, что причиной запрета для туристов может быть незавершенное строительство объекта.

"Курорт без сомнения открыт, но он еще не совсем готов. Одно из самых больших зданий на курорте, отель вблизи отеля Кальмаеги, кажется, не используется. Поблизости наблюдается минимальная активность, а бассейн на крыше до сих пор не заполнен водой", — отметили в аналитической программе 38 North при Центре Стимсона со ссылкой на спутниковые снимки.

Отмечается, что пляжный курорт Вонсан-Кальма – один из любимых проектов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. У него есть частная резиденция на побережье, и он часто лично посещал строительную площадку для контроля за выполнением работ.

По данным государственных СМИ, курорт вмещает около 7000 гостевых номеров. На его территории размещены роскошные отели и частные виллы, открыт аквапарк и аэропорт.

В Bloomberg отметили, что туризм является ключевым источником доходов для режима Ким Чен Ына, который находится под санкциями. С момента смягчения пограничных ограничений, связанных с пандемией, страна разрешает въезд лишь небольшому количеству туристов из России.

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