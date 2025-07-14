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Ким таки добился своего: что получила армия КНДР после 6 месяцев участия в войне против Украины

The Times пишет о том, что в ГУР предупредили о "значительных" улучшениях армии КНДР после войны в Украине

14 июля 2025, 11:47
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Кравцев Сергей

Несмотря на огромные потери в первые месяцы участия в войне против Украины Северная Корея "значительно" улучшила возможности своей армии. Согласно оценке украинской разведки, северокорейские военные усовершенствовала точность своих баллистических ракет, разработали возможности ведения войны с помощью беспилотных летательных аппаратов и ускорили производство современного оружия с помощью ведущих ученых РФ. Об этом пишет "The Times".

Ким таки добился своего: что получила армия КНДР после 6 месяцев участия в войне против Украины

Армия КНДР. Фото: из открытых источников

"Сотрудничество с Россией предоставило Северной Корее широкие возможности для модернизации своих вооруженных сил, в частности, позволив подразделениям Корейской народной армии получить реальный опыт ведения современной войны, развить потенциал в области ядерных ракет, наладить производство современных систем вооружений, укрепить свои военно-морские силы и расширить возможности по сбору разведывательной информации", — говорится в оценке ГУР.

Отмечается, что армия КНДР представляет собой "более серьезную угрозу для Южной Кореи и дислоцированных там американских войск, чем когда-либо прежде".

В разведке подчеркнули, в будущем готовность КНДР применять военную силу в своей внешней политике будет увеличиваться. Этому способствует отсутствие решительной реакции со стороны США и их европейских и азиатских союзников на участие войск КНДР в Украине, а также присоединение Северной Кореи к более широкой стратегии России и Китая, направленной на глобальное перенапряжение возможностей США.

В обзоре также указывается, что по меньшей мере 9500 северокорейских солдат из четырех бригад были задействованы в войне в Курской области России. Все солдаты являются северокорейскими спецназовцами из военной разведки или 11-го штурмового корпуса.

Согласно разведывательному отчету, хотя в ходе войны были убиты или ранены около 4000 северокорейских солдат, но они быстро учились и теперь лучше маскируются от атак дронов и научились использовать свои собственные дроны для улучшения обзора на поле боя. Эти уроки приносятся домой.

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Источник: https://www.thetimes.com/article/a1cec40c-e6f5-46c6-8d70-31c61b7cbd97
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