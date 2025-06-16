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Некому будет воевать с Южной Кореей: сколько вояк потеряла КНДР в Курской области

Разведка Британии раскрыла потери военных КНДР на фронте в Украине

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Почти половина северокорейских военных, направленных в Курскую область РФ, предположительно погибли, были ранены или пропали без вести. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны.

Некому будет воевать с Южной Кореей: сколько вояк потеряла КНДР в Курской области

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Британской разведке стало известно, речь идёт более чем о 6000 потерях среди солдат КНДР.

"Общие потери составляют более половины из примерно 11 000 северокорейских военных, которые были изначально переброшены в регион Курска", – говорится в сообщении.

В разведке Великобритании отмечают, что такие высокие потери, скорее всего, связаны с масштабными и изнурительными пехотными штурмами.                       

Также в отчёте сообщается, что 4 июня 2025 года секретарь Совета безопасности РФ и бывший министр обороны Сергей Шойгу во второй раз за последние три месяца посетил КНДР для встречи с лидером страны Ким Чен Ыном.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным международного мониторингового отчета МИД Южной Кореи, с сентября 2023 года КНДР передала России около 9 млн. снарядов и 100 баллистических ракет.                                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Хочу жить" сообщил, что на войне в Украине могут находиться около 20 тысяч кубинских солдат, подписавших контракт с российской армией. В то время как Ким Чен Ын отправил 20 тысяч солдат из Северной Кореи в Россию для войны против Украины.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1934233503824068952
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