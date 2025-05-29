Стало известно, сколько снарядов Северная Корея передала России

По данным международного мониторингового отчета МИД Южной Кореи, с сентября 2023 года КНДР передала России около 9 млн. снарядов и 100 баллистических ракет.

КНДР помогает РФ. Фото из открытых источников

В отчете говорится, что Россия с конца прошлого года передает Северной Корее системы противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и другую военную поддержку. В частности, с ноября 2024 года Москва передала Пхеньяну как минимум одну мобильную систему ПВО "Панцирь" и одно боевое транспортное средство класса "Панцирь".

С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 20 тысяч контейнеров с военными материалами. Они включают в себя около 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов для реактивных систем залпового огня, более 100 баллистических ракет и более 200 единиц тяжелой артиллерии, а также противотанковые управляемые ракеты. Как указано в отчете, этого вооружения достаточно для оснащения трех бригад.

"Для перевозки оружия в ноябре-декабре 2023 года использовались российские транспортные самолеты. Среди них три военных самолета Ил-76 и три Ан-124, принадлежащих российскому командованию транспортной авиации. Россия также предоставила Северной Корее данные о характеристиках ракет и техническую поддержку для повышения возможностей Пхеньяна в области (СБ ООН) против Пхеньяна, за которые сама Россия проголосовала как постоянный член СБ ООН", – говорится в отчете.

Кроме того, указано, что КНДР в 2024 году отправила в РФ более 11 тысяч. военных. Еще 3 тыс. приехали недавно. Их обучали российским подходам противодействия артиллерийским дронам и основным операциям пехоты.