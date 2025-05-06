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Союзник России отправил своих людей на войну в Украину: их больше, чем солдат КНДР

Куба помогает Россия вербовать наемников для войны в Украине.

сегодня, 13:52
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Slava Kot

Проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Хочу жить" сообщил, что на войне в Украине могут находиться около 20 тысяч кубинских солдат, подписавших контракт с российской армией. В то время как Ким Чен Ын отправил 20 тысяч солдат из Северной Кореи в Россию для войны против Украины.

Союзник России отправил своих людей на войну в Украину: их больше, чем солдат КНДР

Наемники в армии РФ. Фото: ЭРА

Согласно данным "Хочу жить" Россия активно вербует иностранных наемников с Кубы начиная с начала 2023 года. Кроме того, представитель кубинского сопротивления, исследователь Орландо Гутьеррес-Боронат сообщал, что кубинским властям не просто известна информация о массовой вербовке, а они активно помогает в этом.

"Нам достоверно известны имена и личные данные 1028 кубинцев, подписавших контракт с Вооруженными силами РФ в 2023-2024 годах", — говорится в заявлении проекта "Хочу жить", опубликовавшего поименные списки кубинских наемников.

В 2023 году на Кубе задержали 17 человек, обвиненных в вербовке наемников в пользу России для войны против Украины. Несмотря на заявления местного прокурора о 30 годах тюрьмы, пожизненном заключении или смертной казни для вербовщиков, количество наемников с Кубы продолжает расти.

"По нашим данным, еще около 20 тысяч (!) граждан Кубы стали жертвами российских вербовщиков. Властям Кубы необходимо приложить усилия, чтобы их граждане не превратились в российское пушечное мясо", — сообщили в проекте.

Куба одна из беднейших кран региона, где вербовщики активно используют схему подкупа, обмана и принуждения. Кубинцам обещают в России зарплату в 50 раз больше, чем на Кубе, дают подписать контракт на русском языке, который их превращает в наемников и отправляют на войну в Украину.

Союзник России отправил своих людей на войну в Украину: их больше, чем солдат КНДР - фото 2

Часть списка имен наемников из Кубы на войне в Украине

Как указывает "Хочу жить", основной скелет русских наемников составляют солдаты из Кубы, Шри-Ланки и стран Центральной Азии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Донбассе украинские военные взяли в плен наемника из Сенегала.

Также "Комментарии" писали о том, сколько стран поставляют Путину наемников для убийства украинцев.



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