В РФ размечтались о самой большой «победе» лета: какой город хотят захватить

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Ткачик Олеся
Самым большим "успехом лета" называет возможную оккупацию города Торецк советник главы террористической организации "ДНР" Игорь Кимаковский.
Торецк
Более того, он заявляет, что якобы на этом направлении российские войска "серьезно двигают противника". Советник утверждает, что якобы в день иногда получается пройти километры расстояния в районе Торецка.
По мнению Кимаковского, в ближайшее время будет сообщаться о серьезных боевых действиях в самом Торецке. Советник даже размечтался о том, что в ближайшее время ВС РФ "освободят" этот населенный пункт, потому что он штурмуется "не в лоб, а справа и слева".
По его словам, город зажимается "в клещи" с двух сторон. При этом он утверждает, что якобы украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам военных, к Торецку российские захватчики лезут все активнее, но постепенного уверенного продвижения у россиян не получается. Они отмечают, что штурмовые группы Сил обороны периодически заходят на российские позиции, откуда их не ждут, и вычищают все занятое ими в результате упорных штурмов. Впрочем, военные признают, что оккупантов больше и они имеют преимущество по количеству снарядов, стволов и в небе. При этом военные все же не исключают, что вскоре бои начнутся в городской застройке Торецка. В то же время известно, что в городе осталось много местных, которые не эвакуируются.
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