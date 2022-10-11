В РФ разбился, летевший на боевой вылет, СУ-25

В России, в Ростовской области разбился штурмовой самолет СУ-25, с аэродрома поднявшийся на боевой вылет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Разбился российский СУ-25 (фото из открытых источников)

"Еще сутки не закончились, а хорошие новости постоянно поступают. В Ростовской народной республике разбился СУ-25, летевший на боевой вылет с аэродрома, — ноют кацапские информационные помойки", — говорится в сообщении.

Также сообщают, что пилот при падении не выжил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что чехи устроили "референдум" перед посольством России о присоединении Калининграда к Чехии. 10 октября перед посольством России в Праге чехи устроили "референдум" о включении Краловца, то есть Калининграда в состав Чехии. Организаторы рассказали, что подобная акция направлена на поддержку Украины и способ показать бессмысленность российских фиктивных референдумов. Идея о том, что Чехия должна присоединить Калининградскую область России, возникла в результате шутки несколько недель назад. Когда один из пользователей социальной сети разделил Калининградскую область на две части, одна отошла от Польши, а другая – в Чехию.

Также "Комментарии" писали о том, что Рамзан Кадыров отреагировал на террористические запуски российских ракет по Украине. Лидер Чечни назвал Зеленского лохом и критиковал действия украинской армии. 10 октября Россия запустила 84 ракеты по территории Украины, 43 из них удалось сбить ПВО, остальные попали в объекты критической энергетической структуры, жилые дома, школы, больницы. Соответственно, на такие действия российской власти отреагировал президент Украины. В своем обращении Зеленский сказал, что мы имеем дело с террористами.





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