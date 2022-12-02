В РФ разбился истребитель МиГ-31: в чем его особенность

В Приморском крае РФ разбился военный самолет МиГ-31. Экипаж истребителя успел катапультироваться. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский "Интерфакс" в Телеграмм.

В России разбился истребитель МиГ-31. Фото: defence-blog.com

"МиГ-31 разбился в Приморье. Экипаж катапультировался, летчики живы. Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной произошедшего могла стать техническая неисправность", — пишет издание, ссылаясь на Минобороны РФ.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор понесла уже более десяти небоевых потерь военной авиации.

Уникальность российского Мига-31 в том, что он может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Эти ракеты малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем и заключается их основная угроза.

"Кинжал" считается глубокой модернизацией одноступенчатой твердотопливной ракеты 9М723 для комплекса "Искандер" в авиационной версии — то есть для запуска из самолетов.

Ракетный комплекс создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика Миг-31 – Миг-31К.

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