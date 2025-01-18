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В РФ продолжают гореть нефтебазы: в какую в этот раз попали ССО

ССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново

сегодня, 15:05
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Кравцев Сергей

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области, Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ССО.

В РФ продолжают гореть нефтебазы: в какую в этот раз попали ССО

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

Отмечается, что в ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по базе "Роснефти", что в населенном пункте Людиново Калужской области РФ.

В сообщении говорится, что эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

В ночь на 18 января дроны атаковали несколько объектов военного значения в Российской Федерации.

Отметим, 18 января дроны ГУР Минобороны также атаковали нефтебазу в Тульской области России. Известно о по меньшей мере десяти "прилетах". Об этом сообщили источники в украинской разведке.

"По меньшей мере десять точных "прилетов" беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", — рассказали в разведке. 

Как сообщают источники в ГУР Минобороны, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.

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Источник: https://www.facebook.com/usofcom/posts/pfbid0x67QPRtGtyfiX4XgKPegr2n7QGe8WD2jBdWCbqTR1HczJ9caBHpRTaVqG9wdnNEKl
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