В РФ прибыли иранские советники и инструкторы: в Генштабе назвали их задачи

На территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Флаг России. Фото: из открытых источников

"По предварительной информации, руководство Ирана и РФ договорились о направлении на территорию Российской Федерации советников и инструкторов с использованием ударных БпЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2", – говорится в сводке Генштаба.

Отметим, Иран в сентябре отклонил просьбу российского диктатора Путина поставить РФ дальнобойные тяжелые дроны-камикадзе Arash 2, но согласился поставить ракеты "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, а также новую партию беспилотников, которые Москва уже использует. Об этом пишет Reuters. При этом в самом Иране упорно опровергают обвинения в поставках своих беспилотников для армии РФ, из-за чего Киев готов разорвать дипотношения с Тегераном. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – российский президент Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в т.н. "ЛНР", "ДНР", а также подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей (всё это на бумаге аннексировано страной-агрессором). Также он обвинил Украину в отказе от переговоров. Мол, "киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы". О чём говорят подобные заявления? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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