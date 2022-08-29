В РФ подтвердили ликвидацию коллаборанта Ковалева: что известно о его смерти

29 августа в Следственном комитете РФ подтвердили, что украинского изменника-нардепа Алексея Ковалева застрелили. Он умер от огнестрельного ранения, вместе с ним погибла его сожительница. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

Алексей Ковалев (фото из открытых источников)

В сообщении говорится о нападении, которое произошло 28 августа.

"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая вместе с погибшим", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне обещают расследовать нападение на коллаборанта и принять меры, чтобы найти причастных к этому.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие еще санкции могут болезненно ударить по РФ. Активно обсуждается 8 пакет санкций ЕС против РФ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что туда следовало бы внести, а также насколько эффективны уже имеющиеся ограничения. Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что в идеале нужны дополнительные ограничения против России в финансовом секторе, вторичные санкции за попытку обхода уже наложенных ограничений, удары по газу и Росатому – за поведение на Запорожской АЭС. Но при желании, продолжает Тарас Загородний, санкции можно наложить таким образом, чтобы россияне могли поставлять уран, но потеряли возможность строить атомные санкции, как они делают сейчас в Турции, Венгрии, Иране. Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, глава Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука считает, что следует что-то делать с компаниями, только фиктивно уходящими с российского рынка.

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