В РФ обвинили донецких котов в «каннибализме»: для захватчиков присылают котов из Татарстана

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Ткачик Олеся
Российским оккупантам на фронт начали присылать котов из Татарстана. Как заявил инициатор таких действий, коты – это домашние животные, они успокаивают нервную систему солдат.
Кот
При этом россиянин утверждает, что донецкие коты не годятся для ласк.
На этот факт обратил внимание журналист Денис Казанский.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне ни во что не ставят жителей оккупированных территорий. Более того, они радуются, когда удается кого-то бросить на подвал. Например, российский Z-блогер Кирилл Федоров вместе с другом смакует историю о том, как они сдали на подвал девушку из Бердянска, которая работала на заправке и поговорила с ними на украинском языке. По его словам, он купил себе "Мерс" на украинских номерах, приехал на заправку и девушка обратилась у нему на украинском. Тот спросил: "А че ты со мной на украинском разговариваешь?" Та ответила, что так хочет. "В подвал. Поехали отдыхать на подвале", — рассказал россиянин.
То есть вся вина этой девушки заключалась в том, что она сказала русским нацистам украинскую фразу "прикладайте картку", говорит Казанский. То, что русские Z-патриоты находят особое удовольствие в том, чтобы мучить беззащитных женщин — давно не секрет. Это они и в России регулярно делают. Главное в этих словах то, что они доказывают — на оккупированных территориях Украины происходит геноцид, добавил журналист.
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