В РФ обвинили донецких котов в «каннибализме»: для захватчиков присылают котов из Татарстана

Российским оккупантам на фронт начали присылать котов из Татарстана. Как заявил инициатор таких действий, коты – это домашние животные, они успокаивают нервную систему солдат.

Кот

При этом россиянин утверждает, что донецкие коты не годятся для ласк.

"Донецкие коты тоже коты, но к сожалению, они бегают по полям, а там вы сами знаете очень много погибших военных. Вот поэтому мы взяли нашу тему", — заявил мужчина.

На этот факт обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Оккупантам на фронт посылают котов из Татарстана, потому что донецкие коты попробовали человечину и больше не годятся для ласки. Такого никакой Тарантино не придумает", — пишет Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне ни во что не ставят жителей оккупированных территорий. Более того, они радуются, когда удается кого-то бросить на подвал. Например, российский Z-блогер Кирилл Федоров вместе с другом смакует историю о том, как они сдали на подвал девушку из Бердянска, которая работала на заправке и поговорила с ними на украинском языке. По его словам, он купил себе "Мерс" на украинских номерах, приехал на заправку и девушка обратилась у нему на украинском. Тот спросил: "А че ты со мной на украинском разговариваешь?" Та ответила, что так хочет. "В подвал. Поехали отдыхать на подвале", — рассказал россиянин.

То есть вся вина этой девушки заключалась в том, что она сказала русским нацистам украинскую фразу "прикладайте картку", говорит Казанский. То, что русские Z-патриоты находят особое удовольствие в том, чтобы мучить беззащитных женщин — давно не секрет. Это они и в России регулярно делают. Главное в этих словах то, что они доказывают — на оккупированных территориях Украины происходит геноцид, добавил журналист.



